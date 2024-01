Ballonflucht im Kino Mittweida: Zeitzeuge kommt in die Filmbühne

Einen Vortrag mit DDR-Flüchtling Günter Wetzel gibt es am Montag in Mittweida. Danach läuft der Spielfilm „Ballon“, der die Geschichte von 1979 erzählt.

Es war die wohl spektakulärste Flucht aus der DDR. Zwei Familien gelang im September 1979 in einem selbst gebauten Heißluftballon die Flucht in den Westen, vier Erwachsenen und vier Kindern. Einer der Flüchtlinge und Miterbauer des Ballons war Günter Wetzel. Am Montag kommt er zu einem Vortrag in die Filmbühne Mittweida, Beginn ist 17.30 Uhr....