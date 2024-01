Bauernproteste in Mittelsachsen: Auffahrt zur A 4 bei Hainichen noch bis Mittag blockiert

Am Montag sind in Hainichen an der A 4 wieder Bauernproteste im Gange. „Freie Presse“ war vor Ort und informiert über Verkehrseinschränkungen. In Freiberg sind für den Nachmittag Demos angesagt.

Die Woche startet in Mittelsachsen mit weiteren Protesten und Demonstrationen. Noch bis 12 Uhr wollen Bauern an der A 4 Anschlussstelle Hainichen die Auffahrten blockieren. Zum zweiten Mal versperren sie, aber auch Unterstützer aus anderen Gewerben und Gewerken, hier den Zugang zur Verkehrsader zwischen Chemnitz und Dresden. Der Unmut sitzt...