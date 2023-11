Baustart für Aldi in Hainichen: Was müssen Autofahrer beachten?

Seit Montag wird auf dem Areal an der Bahnhofstraße in Hainichen gearbeitet. Aldi lässt dort einen neuen Markt errichten. Für die Bauarbeiten war auch eine Straßensperrung ausgeschildert. Doch noch rollt der Verkehr. Bleibt das so?

Gut einen Monat hat sich auf dem Areal an der Ecke Bahnhof- und Heinrich-Heine-Straße in Hainichen nichts getan. Dort waren mehrere Gebäude abgerissen worden, um für den Neubau einer Aldi-Filiale Platz zu schaffen. Der Schutt ist längst beräumt. Der Discounter will nun vom Gewerbegebiet Crumbach am Stadtrand in die Innenstadt ziehen, und zwar... Gut einen Monat hat sich auf dem Areal an der Ecke Bahnhof- und Heinrich-Heine-Straße in Hainichen nichts getan. Dort waren mehrere Gebäude abgerissen worden, um für den Neubau einer Aldi-Filiale Platz zu schaffen. Der Schutt ist längst beräumt. Der Discounter will nun vom Gewerbegebiet Crumbach am Stadtrand in die Innenstadt ziehen, und zwar...