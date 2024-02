Baustellenfortschritte in Kriebstein: Was passiert am Burgberg?

Die Straße am Burgberg in Kriebstein ist immer noch vollgesperrt, aber inzwischen schon breiter. Was hat sich sonst bisher getan und wie geht es weiter?

Seit Mitte Oktober ist er vollgesperrt, bis voraussichtlich Dezember 2024 soll hier noch Baustelle sein. Und doch hat sich am Burgberg in Kriebstein schon einiges getan: Die Straße oberhalb der Burg ist teils weggebaggert und schon deutlich verbreitert. Dafür wurde Hang abgetragen. Anker wurden in die Felsen gesetzt für die geplanten...