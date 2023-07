Betrüger am Telefon - Frankenbergerin um Geld gebracht

Der Polizei wurden, auch aus Mittelsachsen, einige Fälle gemeldet, in denen Betrüger per Telefon Geld erbeuten wollten. Mit einem sogenannten Gewinnversprechen hatten Betrüger bei einer Frau aus Frankenberg Erfolg. Eine Unbekannte rief sie an und gratulierte zu einem angeblichen Lottogewinn in Höhe von 38.000 Euro. Für die Auszahlung sollte...