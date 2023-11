Betrug mit Solaranlagen: Wenn der Handwerker kein guter Unternehmer ist

Hat eine Firma aus Hainichen Geld für Solarmodule kassiert und keine Leistung erbracht? Ein Schaden von 190.000 Euro stand im Raum. Nun musste sich der Firmenchef vor Gericht verantworten.

Die Anklage lautete auf besonders schweren Betrug. Aufgerufen wurden insgesamt 190.000 Euro, die ein 46-Jähriger als Inhaber einer Solarmontagefirma kassiert haben soll, ohne dafür Leistungen zu erbringen. Verhandelt wurde der Fall am Amtsgericht Döbeln, obwohl der Mann in Thüringen lebt. Seine Firma hatte er 2015 aber in einem Ortsteil von...