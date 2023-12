Brücke in Frankenberg mit drei Meter langen Schriftzügen beschmiert

Die Beseitigung der Schmierereien wird einiges kosten.

Frankenberg.

Graffitischmierer haben unerwünschte Schriftzüge in erheblicher Größe an einer Brücke in Frankenberg angebracht. Das berichtete die Polizei. Die Taten geschahen im Zeitraum zwischen dem Freitag, 15. Dezember, etwa 8 Uhr, und dem Dienstag, 19. Dezember, gegen 11.15 Uhr. Die unbekannten Täter zückten in diesem Zeitraum an der Brücke, die über die Jochen-Köhler-Straße führt, ihre Sprühdosen. Mit schwarzer Farbe brachten sie an dem Bauwerk drei bis zu drei Meter lange Schriftzüge an. Die Schriften haben politischen Bezug, teilten die Beamten noch mit. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (lk)