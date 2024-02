Buchvorstellung „Die Igelkämpferin“: Tamara Huhle liest in Mittweida aus ihrem Debütroman

Literatur und Kunst kommen in Mittweida zusammen. Tamara Huhle liest in der Hochschulstadt nicht nur aus ihrem Roman, sie stellt auch ihre Bilder aus.

Kunst und Literatur live im Salon des Vereins Deckerberg: Tamara Huhle, in Mittweida als ehemalige Professorin der Medienfakultät bekannt, präsentiert ihre Werke gleich in zweierlei Form. Am kommenden Donnerstag stellt sie um 19 Uhr in der Schulstraße 11 ihr Buch „Die Igelkämpferin“ vor. Das folgt ihrer Heldin Anna Kareni in die frühen...