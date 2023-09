Burgberg Kriebstein: Sachsens steilste Straße ist ab Mitte Oktober gesperrt

Ab Oktober wird der Burgberg in Kriebstein gesperrt. Der Verkehr wird voraussichtlich bis Dezember 2024 umgeleitet. Zugang zur Burg gibt es mindestens zu Fuß, Pendler hingegen müssen sich umstellen.

Ab Mitte Oktober gibt es für Autofahrer kein Durchkommen mehr: Am 16. Oktober beginnt der grundhafte Ausbau des Burgbergs in Kriebstein. Dafür muss die Kreisstraße 8215, die aufgrund ihrer Steigung von 24 Prozent Steigung als die steilste in Sachsen gilt, voll gesperrt werden.