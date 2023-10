Burgstädt: Angetrunkener Autofahrer verursacht hohen Sachschaden

VW stößt gegen geparkten Kleintransporter. Fahrer war nicht mehr nüchtern.

Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalles in Burgstädt. Laut Polizeidirektion Chemnitz befuhr in der Nacht zum Donnerstag der 38-jährige Fahrer eines Pkw VW die Peniger Straße (S 241) in Burgstädt. Dabei kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand parkenden...