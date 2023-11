Das bietet der neue Rossmann in Hainichen: Ein Rundgang vor der Wiedereröffnung

Eine Woche lang wurde die Filiale am Markt in Hainichen umgebaut. Die Größe ist gleich geblieben, das Angebot wurde jedoch erweitert. Für die Kunden wird es übersichtlicher.

Die großen Lkw sind schon wieder weg, in den Regalreihen stehen am Freitagnachmittag aber noch viele Paletten und Kartons. Ab und zu schaut ein Kunde schon zur Tür herein. Freundlich wird er darauf hingewiesen, dass ab Samstag (8 Uhr) wieder geöffnet ist. Die Rossmann-Filiale am Markt in Hainichen ist in nur einer Woche modernisiert und...