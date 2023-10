Das Ende einer Odyssee: Zu Unrecht aus Mittweida abgeschobene Familie ist wieder zurück in Deutschland

Mitte September war die an schwer Mukoviszidose erkrankte 16-jährige Dhespina aus Mittweida mit ihrer Familie fälschlicherweise nach Albanien abgeschoben worden. Nach einem gescheiterten Versuch, sie am Dienstag zurückzuholen, ist die Familie nun wieder in Deutschland.

Mittweida. Nach dem gescheiterten Versuch am Dienstag ging es nun doch ganz schnell: Die schwer an Mukoviszidose erkrankte Dhespina und ihre Familie sind aktuell auf der Rückreise nach Sachsen. Nach einem Zwischenstopp auf dem Flughafen in München soll sie gegen Mittag in Dresden ankommen.

Am 15. September war die 16-Jährige mit ihren Eltern und ihrer Schwester aus Mittelsachsen nach Albanien abgeschoben worden. Noch am Flughafen wurden ihr die Medikamente, die sie in Deutschland im Universitätsklinikum Dresden bekommen hatte, abegenommen. Ihre dort behandelnden Ärzte, der Anwalt der Familie und der Sächsische Flüchtlingsrat befürchteten eine rapide Verschlechterung ihres Gesundheitszustands.

Weil die Minderjährige gute Noten hatte und als gut integriert galt, hatte ihr Anwalt zuvor Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis gestellt, über den zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden worden war. Solange hätten sie und ihre Familie zumindest geduldet sein müssen. Grund für Sachsens Innnenminister Armin Schuster (CDU), Ende September die Rückholung anzuordnen.

Am Dienstag, als in Deutschland wegen des Tages der Deutschen Einheit Feiertag war, hatten die Familie und ihr Anwalt einen Rückflug organisiert, aber aus bislang nicht bekannten Gründen durften sie das Flugzeug am Flughafen in Tirana nicht betreten. Der Familienanwalt und die Landesdirektion wollten daraufhin alles unternehmen, um der albanischen Familie die Rückreise zu ermöglichen und suchten den Kontakt zu Deutschen Botschaft in Tirana. (niem)

Mehr dazu und Reaktionen auf die Rückkehr finden Sie an dieser Stelle in Kürze.