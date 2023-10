Das etwas andere Oktoberfest: Mittweida hat Bock auf Rock

Zum Auftakt spendierte der Oberbürgermeister ein Fass Bier. Danach gab es Rockmusik auf die Ohren. In Mittweida wird noch bis zum Sonntag auf dem Markt Oktoberfest gefeiert - mit einigen Besonderheiten.

Mittweida.

Gerade mal zwei Schläge brauchte Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) am Freitagabend, dann floss das Bier in Strömen. Zunächst kam natürlich nur Schaum, aber schnell füllten sich beim nunmehr dritten Oktoberfest im Zentrum von Mittweida auch die Krüge – und das auf Kosten des OBs. Das Festzelt auf dem Markt war schon gegen 18.30 Uhr gut gefüllt, Besucher in Tracht aber noch die Ausnahme. Und das lag sicher auch am Musikprogramm am Freitagabend. Für den Auftakt sorgte die East Street Band um den Rochlitzer Musiker Bernd Birbils, die eindrucksvoll bewies, dass die Hits von Bruce Springsteen auch festzelttauglich sind. Der „Boss“ selbst hätte gestaunt, wer da alles mitsingen kann. Und die Band aus der Region hat hier ohnehin viele Fans, ebenso Tears of Steel mit vielen Musikern aus Mittweida, die danach noch etwas härter rocken sollten.