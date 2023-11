Die DDR im Maßstab 1:120 – Eine Zeitreise zum Bahnhof Hainichen

Der 2. Dezember ist internationaler Tag der Modelleisenbahn. Ein Hainichener Verein nimmt deshalb die Besucher mit in die 80er-Jahre und auf eine Fahrt von Hainichen bis Berbersdorf. Die Strecke auf dieser TT-Anlage ist stolze 35 Meter lang.

Auf dem Edeka-Markt weht eine rote Fahne, darunter finden sich Hammer und Zirkel im Ährenkranz. Und warum steht ein großer Schuppen genau dort, wo heute die Agentur für Arbeit ist? So sah es in Hainichen vor 40 Jahren aus. Und die Zeit der 1980er-Jahre in der DDR hat auch eine Modellbahn-Anlage konserviert, die erst nach der Wende entstanden...