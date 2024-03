Modelleisenbahn in Hainichen: Fahrbetrieb auch auf kleinstem Raum

Die Ausstellung im Clubhaus am Stadtpark in Hainichen hat mehrere Hundert Besucher angelockt. Die staunten vor allem über das Baumaterial vom Kaffeesatz bis zu Rührstäbchen.

Der Modellbahnverein Striegistalexpress Hainichen ist mit der Resonanz auf seine Ausstellung in den Räumen im Clubhaus in Hainichen zufrieden. Rund 250 Gäste wurden bereits am vergangenen Wochenende gezählt. „An diesem Wochenende waren es ein paar Besucher weniger“, berichtet Vorstandschef Thomas Kühn. Der Verein zeigte, was auch auf wenig...