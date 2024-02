Modelleisenbahn in Hainichen: Gebaut mit Kaffeesatz und Rührstäbchen

Eine Eisenbahn in Moosheim? Klingt verrückt, gibt es aber seit zwei Jahren im Maßstab 1:18. Zu sehen ist diese Wunderwelt der Marke Eigenbau zusammen mit anderen Miniaturen am Wochenende in Hainichen.

Wenn dieser Mann für die „richtige" Deutsche Bahn arbeiten würde, wäre in Sachen Zuverlässigkeit und Schnelligkeit wohl vieles besser. Frank Drechsel ist Modelleisenbahner aus Leidenschaft und baut schon seit seiner Kindheit Miniaturwelten, mit denen er auch Preise gewonnen hat. An diesem und am nächsten Wochenende sind seine Modelle in...