Die Olsenbande macht Frankenberg unsicher

Ganz im Zeichen Dänemarks und der Olsenbande steht am Wochenende Frankenbergs Welt-Theater. Zwei Tage lang sieht das Liebhaberkino rot. Und weiß.

Den Fans ist es zu verdanken, dass der Kult um Egon, Benny und Kjeld einfach immer weiterlebt. Am Wochenende wird er in und am Frankenberger Kino Welt-Theater zelebriert. Am Fanclub-Stand gibt es unter rot-weißen Flaggen dies und das zu kaufen. Außerdem werden Tuborg, Carlsberg, Drømmekage und DDR-Cocktails serviert - als Erinnerung an jene...