Die „Stadtmauer“ in Frankenberg fällt: Abriss der Wohnblöcke an der Gutenbergstraße

Seit einer Woche tragen die Bagger den großen Plattenbau im Neubaugebiet ab. In wenigen Tagen soll nur noch ein großer Schuttberg an den Wohnblock erinnern, in dem in besten Zeiten 149 Familien lebten.

Vor vier Jahren sind im Neubaugebiet schon die Häuser Gutenbergstraße 30 bis 38 mit 66 Wohnungen abgerissen worden. Seit einer Woche arbeitet sich der Abrissbagger nun durch den Rest der Neubaublöcke, die auch „Stadtmauer" genannt wurden. Damit will die Wohnungsgesellschaft Frankenberg (WGF) den Leerstand reduzieren.