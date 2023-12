Die Weihnachtsmärkte locken: Das zweite Adventswochenende in der Region Mittweida

In der Region zwischen Zschopau und Striegis freut man sich auf Glühwein, Bratwurst und Besinnlichkeit. Der Weihnachtsmann hat dabei gleich mehrere Termine. Und es gibt auch viel Musik.

In Mittweida startet der Weihnachtsmarkt bereits am Donnerstag. In Frankenberg geht es am Freitag, 15 Uhr, mit dem Anschnitt des Riesenstollens los. In beiden Städten gibt es den Weihnachtstrubel bis zum Sonntagabend, auch der Weihnachtsmann lässt sich blicken. Am zweiten Adventswochenende bietet die Region aber noch viel mehr Abwechslung.