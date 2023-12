Wo der Weihnachtsmann am dritten Adventswochenende in der Region Mittweida unterwegs ist

In der Region zwischen Zschopau und Striegis geht es auch an diesem Wochenende mit Glühwein, Bratwurst und Besinnlichkeit weiter. Der Weihnachtsmann hat dabei gleich mehrere Termine.

In Hainichen startet der Weihnachtsmarkt. Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 21 Uhr und Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Der Weihnachtsmann schaut in Begleitung eines Engels immer 17.30 Uhr vorbei.