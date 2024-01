Diebe stehlen in Frankenberg Werkzeuge und Buntmetall

Einbrecher zerschlugen ein Fenster und stiegen in eine Werkhalle ein.

Einbrecher haben sich ein Firmengelände in Frankenberg zum Ziel genommen. Sie drangen in dem Zeitraum vom Dienstag, 16. Januar, gegen 16.45 Uhr bis zum Mittwoch, etwa 5 Uhr, auf ein umfriedetes Grundstück an der Badstraße ein. Das hat die Polizei berichtet. Nachdem die Täter die Umfriedung beschädigt hatten, zerschlugen sie auch noch ein Fenster einer Halle. Durch das Fenster stiegen sie in das Gebäude ein. Aus der Werkhalle stahlen die Einbrecher Buntmetall sowie Werkzeuge. Die Menge und der Wert des Diebesguts konnten noch nicht beziffert werden. Der hinterlassene Schaden belaufe sich auf einen vierstelligen Betrag, so die Beamten, die nun auf Zeugenhinweise hoffen. (lk)