Diebe stehlen Portmonee aus abgestelltem Auto in Frankenberg

Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und konnten so das Portmonee samt Ausweisen, Geldkarten und Bargeld entwenden

Frankenberg.

Ein Portmonee samt Ausweisen, Geldkarten und Bargeld ist Beute von Dieben geworden, die am Mittwoch im Frankenberger Ortsteil Altenhain in ein Auto eingebrochen sind. Laut Bericht der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 13 und 14.30 Uhr. Demnach hatte ein Mann einen Pkw Audi an der Äußeren Altenhainer Straße abgestellt. Als er 90 Minuten später von einem Spaziergang zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte ins Auto eingebrochen waren. Sie hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Portmonee samt Inhalt im Gesamtwert von rund 650 Euro gestohlen. Zudem entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nachdrücklich davor, Taschen und Wertsachen im Auto zurückzulassen. (fp)