Döbeln: 23-Jähriger bedroht Gruppe mit Messer und stiehlt Fahrrad

Döbeln.

Gegen zwei Uhr in der Nacht zum Sonntag hielt eine Gruppe von jungen Erwachsenen in Döbeln eine Polizeistreife an. Die beiden Frauen (18 und 23 Jahre) und die beiden Männer (17 und 19) berichteten, sie seien von einem Unbekannten beleidigt worden. Nach einer Rangelei habe der ein Messer gezogen. Wie die Polizei mitteilt, habe der 19-Jährige ihm daraufhin ein Fahrrad entgegengeworfen, das die Gruppe dabei hatte. Der Unbekannte sei damit davongefahren.