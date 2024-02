Dorffest und Heizungsaustausch: Wofür Altmittweida Geld aus der Rücklage ausgeben will

Altmittweida ist schuldenfrei und besitzt ein Finanzpolster. Dadurch bleibt Spielraum für zusätzliche Ausgaben. Doch die Gemeinderäte müssen abwägen, wofür sie die Notgroschen verwenden.

Eine neue Heizungsanlage für ein Haus mit kommunalen Wohnungen und der Zuschuss zum Dorffest stehen in Altmittweida in der Gemeinderatssitzung am Montag zur Debatte. Das Gremium muss entscheiden, welche Ausgaben sich der Ort über dem Haushaltsplan hinaus leisten will.