Drei Unfälle auf der A 4 in Richtung Dresden: Mehrere Verletzte

In der Nähe von Hainichen und Berbersdorf hat es allein am Samstag zweimal gekracht. Schon am Freitag war ein Unfall mit mehreren Verletzten passiert.

Hainichen/Berbersdorf. Auf der A 4 nach Dresden hat es laut Polizei in kurzer Zeit mehrere Unfälle gegeben.

Am Samstag ging die Meldung um 7.50 Uhr ein: Ein 48-jähriger LKW-Fahrer war zwischen Hainichen und Berbersdorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, lenkte zurück und fuhr gegen die mittlere Leitplanke. Der LKW stand quer zur Fahrbahn, der Anhänger riss ab. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden lag bei mehr als 25.000 Euro.

Drei Schwerverletzte, darunter ein 13-Jähriger

Um 10.30 wurde dann ein schwerer Unfall bei Hainichen bekannt. Ein 88-jähriger PKW-Fahrer war nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gestoßen. Dann fuhr er auf ein Auto auf, dessen Fahrer verkehrsbedingt gebremst hatte. Es kam zu weiteren Kollisionen, zwei Fahrzeuge gerieten in Brand. Drei Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein 13-Jähriger, zwei wurden leicht verletzt. Der Sachschaden lag bei etwa 45.500 Euro. Die A 4 war wegen der Unfälle bis mittags gesperrt.

Bereits am Freitag gegen 12 Uhr hatte es einen Unfall auf der A 4 bei Hainichen gegeben: Ein 70-Jähriger fuhr auf der mittleren Spur in den Sicherheitsabstand zweier PKW, dadurch musste ein Fahrer ausweichen und fuhr nach rechts. Dort konnte ein LKW nicht mehr bremsen, es kam zu Kollisionen mit mehreren Verletzten. (eva/fmu)

