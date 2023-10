Edeka kann nach Frankenberg kommen - doch Bürger wollen mitreden

Nur 250 Meter vom Markt entfernt will ein Investor einen neuen Supermarkt errichten. Die Stadt verkauft dafür Grundstücke und nimmt eine gute halbe Million Euro ein.

Der Name Edeka spielte gleich mehrfach eine Rolle im jüngsten Stadtrat. So tauchte der Vollversorger in der Debatte zur Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt auf. Diese ist eine Bedingung für die Ansiedlung. Auch vor dem Beschluss zur Quartiersentwicklung und zum Verkauf des Bereichs Schloßstraße/Winklerstraße wurde...