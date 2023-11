Ein 100 Fußballfelder großer Solarpark links und rechts der Staatsstraße: Was bleibt im Dorf für die Landwirtschaft?

Während in Grünlichtenberg demnächst wohl ein Bürgerentscheid ansteht, laufen in Hainichen die Planungen für einen doppelt so großen Solarpark bei Eulendorf ohne Proteste weiter. Im Stadtrat gab es nur wenige skeptische Stimmen.

Der Solarpark bei Eulendorf hat eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat Hainichen hat den Vorentwurf für den Bebauungsplan „Sondergebiet PV-Freiflächenanlage Eulendorf“ gebilligt und gleichzeitig die Beteiligung von Bürgern und öffentlichen Trägern beschlossen. Dazu ist eine Bürgerversammlung in Eulendorf vorgesehen. Zudem wurde die... Der Solarpark bei Eulendorf hat eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat Hainichen hat den Vorentwurf für den Bebauungsplan „Sondergebiet PV-Freiflächenanlage Eulendorf“ gebilligt und gleichzeitig die Beteiligung von Bürgern und öffentlichen Trägern beschlossen. Dazu ist eine Bürgerversammlung in Eulendorf vorgesehen. Zudem wurde die...