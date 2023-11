Entspannung auf der A 4: Abfahrt Hainichen ist wieder frei

An der Anschlussstelle Hainichen kann man in Richtung Dresden wieder von der Autobahn abfahren. Einschränkungen gibt es noch in beiden Richtungen.

Autofahrer auf der A 4 können aufatmen: Seit Donnerstag kann man in Fahrtrichtung Dresden auch in Hainichen wieder von der Autobahn abfahren. Seit Anfang August war der Verkehr über die Abfahrt Berbersdorf umgeleitet worden. Nun steht zwischen den Anschlussstellen Frankenberg und Hainichen in dieser Richtung eine neue Fahrbahn zur Verfügung,... Autofahrer auf der A 4 können aufatmen: Seit Donnerstag kann man in Fahrtrichtung Dresden auch in Hainichen wieder von der Autobahn abfahren. Seit Anfang August war der Verkehr über die Abfahrt Berbersdorf umgeleitet worden. Nun steht zwischen den Anschlussstellen Frankenberg und Hainichen in dieser Richtung eine neue Fahrbahn zur Verfügung,...