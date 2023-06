Erhält Altmittweida ein neues Löschfahrzeug? Entscheidung ist gefallen

Das bange Warten der Einsatzkräfte in Altmittweida hat ein Ende. Lange stand die Frage im Raum: Wird ein neues Fahrzeug angeschafft oder dessen Kauf wegen gestiegener Preise zurückgestellt und wird an Ausstattung gespart? Nun steht fest: Das Löschfahrzeug der Wehr wird durch ein neues ersetzt. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung...