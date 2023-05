Ertappt: 32-Jähriger füllt sich auf einem Firmengelände in Mittweida die Taschen mit Schrott

Mittweida.

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 00.15 Uhr einen Mann ertappt, der sich auf dem Gelände einer Firma nahe der Chemnitzer Straße in Mittweida die Taschen mit Metallschrott gefüllt hatte. Die Beamten waren durch den Wachschutz informiert worden. Als die Polizisten eintrafen, überprüften sie das Grundstück. Dabei stellten sie einen 32-Jährigen. Er hatte den Zaun zerschnitten und sich so Zutritt verschafft. Dabei hatte er einen Schaden von rund 50 Euro verursacht. Die Beamten fanden bei ihm neben Werkzeugen in seinem Rucksack auch Diebesgut in seinen Taschen. Der 32-Jährige hatte Schrottteile eingesteckt. Zudem entdeckten die Beamten noch eine Kiste mit bereitgestelltem Diebesgut. Der Wert der erhofften Beute: einige Euro. (lk)