Fasching, Feuer und Konzerte: Tipps für das Wochenende zwischen Freiberg und Penig

Am Karneval kommt man in Mittelsachsen schon nicht mehr vorbei. Am Sonntag gibt es sogar einen Straßenumzug in Hainichen. Der Landkreis hat aber noch viel mehr zu bieten. Wie wäre es damit:

Ein Faschingsumzug startet am Sonntag 13.30 Uhr am HKK-Vereinshaus an der Oederaner Straße in Hainichen. Gegen 14.30 Uhr will der Hainichener Karnevalsklub (HKK) mit seinem Truck und viel Musik, Konfetti und Süßigkeiten auf dem Markt sein. Dort wird es von 14 bis 16 Uhr auch einen Verkaufsstand geben. Die ersten Partys der Karnevalsvereine...