Faschingsumzug in Hainichen: Die Polizei passt nicht mehr auf

Am Sonntag wird der Hainichener Karnevalsklub mit einem Lkw durch die Stadt ziehen. Es gibt Party auf den Straßen, aber keine Absicherung durch Behörden. Wo und wann wird in der Region noch gefeiert?

Am Sonntag gibt es wieder einen Faschingsumzug in Hainichen. Der Hainichener Karnevalsklub (HKK) will mit einem großen Truck mit Musikanlage, Konfetti und Süßigkeiten starten - dies wohl aber zum letzten Mal. „Die Auflagen sind viel strenger als in den Vorjahren, für uns ist das kaum noch zu bewältigen“, erklärt HKK-Chef Axel Weiß. Weil...