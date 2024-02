Mit Asterix, Obelix und Mückenspray: Faschingsvereine aus Ringethal und Rossau feiern bunt

Die Karnevalisten hatten zu Abendveranstaltungen eingeladen. Auch Artistik und Tanz fehlten nicht.

Ausgelassen gefeiert haben am Samstag unter anderem Faschingsfreunde in Altmittweida und Greifendorf. Der Ringethaler Carnevalsverein (RCV) lud zur Party in den Ritterhof in Altmittweida ein. Motto der Saison ist: „Mit Hinkelstein und Zaubertrank geht’s am Mittelmeer entlang. Ganz Gallien brüllt wie wild Helau. Und mittendrin der RCV“....