Motto, Schlüssel, Prinzenpaare: Alle Termine zum Fasching in der Region Mittweida

Die närrischen Vereine haben den Saisonauftakt vollzogen und ihr neues Motto für Januar und Februar verkündet. Doch schon am Samstag gibt es in zwei Orten eine Zugabe. Und in Hainichen ist im Januar wieder ein großer Umzug durch die Stadt geplant.

Wie so viele Karnevalsvereine standen auch die Jecken des Hainichener Karnevalsklubs (HKK) am Samstag 11.11 Uhr zur Schlüsselübernahme im Regen. Oberbürgermeister Dieter Greysinger rückte nicht nur den Schlüssel raus, er gab auch schon einige Reime zum Besten - ein Vorgeschmack auf das, was Gäste des politischen Aschermittwochs am 14.... Wie so viele Karnevalsvereine standen auch die Jecken des Hainichener Karnevalsklubs (HKK) am Samstag 11.11 Uhr zur Schlüsselübernahme im Regen. Oberbürgermeister Dieter Greysinger rückte nicht nur den Schlüssel raus, er gab auch schon einige Reime zum Besten - ein Vorgeschmack auf das, was Gäste des politischen Aschermittwochs am 14....