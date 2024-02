Sexy Outfits am Samstag in Hainichen: So klappt es noch mit dem Faschingskostüm

Am Wochenende vor dem Rosenmontag läuft der Karneval so richtig heiß. Wo kann man in und rund um Hainichen und Frankenberg noch mitfeiern? Und was zieht man an – oder aus? Hier kommen die Tipps der Experten.

Es wird heiß, es wird freizügig, und es wird traditionell viel geküsst. Der Hainichener Karnevalsklub (HKK) fiebert der Faschingsparty am Samstag entgegen und freut sich auf aufregende Kostüme. Die wird es sicher geben, schließlich ist als Motto „Moulin Rouge“ ausgegeben worden. Zwar betont HKK-Chef Axel Weiß ausdrücklich die Freiheit... Es wird heiß, es wird freizügig, und es wird traditionell viel geküsst. Der Hainichener Karnevalsklub (HKK) fiebert der Faschingsparty am Samstag entgegen und freut sich auf aufregende Kostüme. Die wird es sicher geben, schließlich ist als Motto „Moulin Rouge“ ausgegeben worden. Zwar betont HKK-Chef Axel Weiß ausdrücklich die Freiheit...