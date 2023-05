Feuer, Wasser und Posaunen: Fünf Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen

Der Zweckverband Wasser und Abwasser des Erzgebirgsvorlandes mit Sitz in Hainichen feiert am Samstag sein 30-jähriges Bestehen. Für Besucher stehen dabei von 10 bis 15 Uhr mehrere wassertechnische Anlagen offen: der Wasserturm in Mittweida sowie die Kläranlagen in Frankenberg, Niederwiesa, Penig und Drebach. In der Zentrale in Hainichen,...