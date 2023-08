Feuerwehr löscht brennende Mülltonnen in Hainichen

Die Feuerwehr hat am Mittwoch in Hainichen mehrere brennende Mülltonnen gelöscht. Alarmiert wurden die Feuerwehrleute gegen 6 Uhr. Das hat die Polizei berichtet. Auch Polizeibeamte eilten zum Ort des Geschehens an der Gellertstraße. Dort hatten unbekannte Täter eine Mülltonne in Brand gesetzt, die an einem Mehrfamilienhaus stand. Die Flammen...