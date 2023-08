Feuerwerk zum Schulanfang: Wo ist die private Knallerei erlaubt?

Am Samstagabend waren in Mittelsachsen wieder etliche Feuerwerke zu sehen und auch nicht zu überhören, allein sechs Mal in Hainichen. Nicht überall wird das auch genehmigt. Und was kostet der „Spaß“ eigentlich?

Wenn an einem Samstagabend im Spätsommer Raketen in den Himmel steigen, dann steht entweder ein größeres Volksfest auf dem Plan – oder es ist Schulanfang. Feuerwerke zur Einschulungsfeier sorgen in Netzwerken wie Facebook immer wieder für Diskussionen, auch in diesem Jahr. So wurde zum Beispiel in Flöha und Hainichen darüber gestritten, ob...