Frankenberg gedenkt der Nazi-Opfer

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus legt Bürgermeister Oliver Gerstner am 27. Januar, 10 Uhr im Volkspark einen Kranz nieder.

Es ist nicht das erste Mal, dass am 27. Januar am Denkmal für die Verfolgten des Naziregimes im Volkspark Frankenberg Kränze niedergelegt werden. In diesem Jahr lädt der neue Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) zum feierlichen Gedenken ein. 10 Uhr versammeln sich die Frankenberger anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des...