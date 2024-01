Frankenberg: Unbekannte plündern Gartenlauben

Insgesamt elf Gartenlauben wurden in Frankenberg von Unbekannten heimgesucht. Der Stehlschaden ist gering, doch der verursachte Ärger und Sachschaden sind beträchtlich.

In den Kleingartenanlagen ist dieser Wochen nicht allzu viel los. Das dachten sich auch Einbrecher, die zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Kleingartenanlage „Pappelallee“ in Frankenberg unterwegs waren. Die unbekannten Täter brachen im Tatzeitraum insgesamt elf Gartenlauben auf - wie, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilt. Aus einer...