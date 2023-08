Frankenberg: Wahlkampf tritt in heiße Phase ein

Am 3. September wird in Frankenberg ein neuer Bürgermeister gewählt. Rund 12.000 Frauen und Männer können ihre Stimme abgeben und mitentscheiden, welche politischen Schwerpunkte in den nächsten Jahren gesetzt werden. Nicht allein deshalb lohnt der Urnengang. Die Wahl ist diesmal so offen wie lange nicht. Denn es endet eine Ära in der gut...