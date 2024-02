Frankenberg: Warum ein Familienbetrieb Karosserien für Tesla repariert

Die Mobilitätswende läuft. Allen Unkenrufen zum Trotz. Doch was macht das eigentlich mit einer Autowerkstatt? Die „Freie Presse“ suchte in Dittersbach Antworten.

Der Blick in die Vergangenheit lehrt: Um erfolgreich zu bleiben, muss man die Veränderung leben. Dafür steht Eric Müller. „Ich bin optimistisch und mag keinen Stillstand“, sagt der Inhaber des ATM-Reparaturzentrums in Dittersbach. „Ich halte nichts davon, Sachen auf eine bestimmte Art zu machen, nur weil man sie immer so gemacht hat.“