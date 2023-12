Frankenberg: Zug kollidiert mit Baum, Zugführer wird verletzt

Am Sonnabend ist die Frankenberger Feuerwehr zu mehreren Einsätzen alarmiert worden. Einer davon: Auf der Bahnstrecke zwischen Hainichen und Frankenberg war ein Zug gegen einen Baum gefahren.

Die Kameradinnen und Kameraden der Frankenberger Feuerwehr kommen dieser Tage nicht zur Ruhe. Am Sonnabend rückten sie unter anderem zu einem Unfall auf der A4 aus und wurden mit dem Tanklöschfahrzeug selbst in einen Unfall verwickelt, am Samstagabend dann wurden sie von der Leitstelle Chemnitz zur Bahnstrecke Hainichen - Frankenberg, zu...