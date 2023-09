Frankenbergs Zukunft: In der Bürgerstadt wird Nachhaltigkeit groß geschrieben

Wer die Welt zu einem besseren Ort machen will, kommt an Nachhaltigkeit nicht vorbei. Frankenberg will ein Vorbild sein. Doch wer soll das machen?

Die Strategie der Stadt zu mehr Nachhaltigkeit liegt auf dem Tisch. Am Dienstagabend wurde das Papier vorgestellt. Eine lebendige Debatte mit Bürgern im Haus der Vereine sorgte dafür, dass die Macher ihre Arbeit nun nachschärfen.