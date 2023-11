Fußball: Harte Brocken für Germania Mittweida und SC Altmittweida in den letzten Heimspielen des Jahres

Die Fußballer von Germania Mittweida und des SC Altmittweida bestreiten am Wochenende ihre letzten Heimspiele des Jahres in der Landesklasse. Die Gegner haben es allerdings in sich.

So richtig Euphorie ist bei den Fußballern des SV Germania Mittweida nach dem kuriosen 3:2-Erfolg beim HFC Colditz in dieser Woche nicht aufgekommen. Die Mittelsachsen drehten die Partie am Sonntag in der Nachspielzeit noch zu ihren Gunsten. Doch Trainer Sebastian Voigt kann die Lage ganz gut einschätzen: „Vor wenigen Wochen haben wir in... So richtig Euphorie ist bei den Fußballern des SV Germania Mittweida nach dem kuriosen 3:2-Erfolg beim HFC Colditz in dieser Woche nicht aufgekommen. Die Mittelsachsen drehten die Partie am Sonntag in der Nachspielzeit noch zu ihren Gunsten. Doch Trainer Sebastian Voigt kann die Lage ganz gut einschätzen: „Vor wenigen Wochen haben wir in...