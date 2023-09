Gartenlaube in Frankenberg brennt nieder

Unruhige Nacht für die Feuerwehr in Frankenberg: Die Kameraden löschten den Brand einer Gartenlaube. Die Polizei schickt einen Brandursachenermittler.

Um 1.28 Uhr ist in der Nacht zu Sonntag die Freiwillige Feuerwehr Frankenberg durch ihre Meldeempfänger alarmiert worden. „In der Gartenanlage an der Merzdorfer Straße wurde ein Laubenbrand gemeldet“, heißt es dazu auf der FFW-Homepage. „Vor Ort angekommen, bestätigte sich diese Meldung sofort. Die betroffene Laube stand in Vollbrand,...