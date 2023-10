Gerd Christian beim Oktoberfest in Mittweida: Sag ihr auch ...

Von Freitag bis Sonntag wird der Mittweider Markt wieder zur Festwiese: Betreutes Trinken lädt zum Oktoberfest mit einigen bekannten Namen ein.

Mittweida. Von Freitag bis Sonntag wird im und rund um das Festzelt auf dem Markt in Mittweida wieder Oktoberfest gefeiert. Am Mittwoch ist das große Zelt schon aufgebaut worden. Veranstalter ist wie schon zur Premiere im Jahr 2020 die Döbelner Getränkevertriebs GmbH „Betreutes Trinken.“ Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Es gibt zwei Bierwagen, Cocktailbar, Grillstand, Knoblauchbrot, Pizza & Pasta, Pommes und Brathähnchen.

Am Freitag spielt ab 18.30 Uhr die East Street Band mit Bernd Birbils aus Rochlitz, gegen 22 Uhr dann Tears of Steel. Am Samstag tritt 16 Uhr Gerd Christian auf. 1979 hatte der mittlerweile 73-Jährige Schlagersänger mit „Sag ihr auch“ seinen größten Hit. Das Lied wird oft als einer der beliebtesten Titel der DDR-Musik genannt. Außerdem am Samstag auf der Bühne: Blaswerk Meissen (ab 13.30 Uhr), Dorfcowboy unplugged (18 Uhr) und Major C (ab 20.30 Uhr). Zum Frühschoppen am Sonntag spielt ab 14 Uhr die Band Mr. Feelgood. (fa)