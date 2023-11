Großbrand in Dittersbach: Unfallfahrzeug löste das Feuer aus

Ein Brand in einer Lagerhalle im Frankenberger Ortsteil forderte am Freitagabend 60 Feuerwehrleute. Den Schaden kann Firmenchef Dietmar Müller noch nicht beziffern. Aber er nennt Pläne, wie es weitergeht.

Ein Großbrand in einer Lagerhalle im Frankenberger Ortsteil Dittersbach hat am Freitagabend über Stunden die Feuerwehr gefordert. Ein Pkw, der in der Halle an der Dorfstraße abgestellt war, war in Brand geraten. „Das Feuer griff auf zwei weitere Pkw und die Halle selbst über. Dabei wurden die drei Fahrzeuge vollständig zerstört und die...