Großer Kleidertausch in Mittweida: Gib einen Strampler ab und nimm ein Kleid mit

Im Mittmachtreff in Mittweida an der Rochlitzer Straße 44 öffnet am Samstag erstmals ein Tauschladen. Wer ein bis vier gute Secondhand-Kleidungsstücke mitbringt, kann so viel mitnehmen, wie er möchte.

Anziehsachen, die seit zwei Jahren ungetragen im Schrank hängen? Der Fehlkauf, der im Laden so cool aussah aber nun vergessen in der hintersten Ecke der Schublade liegt? Wer gut erhaltene Sceondhand-Klamotten hat, die er nicht mehr trägt, kann sie am Samstagvormittag in Mittweida gegen chice andere Sachen eintauschen. Denn der Mittmachtreff an...