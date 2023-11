Hainichen: Böhmische Blasmusik für die Büste der Kaiserin

Zum Frühschoppen im „Goldene Löwen“ in Hainichen wird Geld für die Wiederherstellung zwei Büsten gesammelt, die den Festsaal im Stil des Neorokoko komplettieren sollen.

Böhmische Blasmusik, böhmisches Bier und eine große Tanzfläche erwarten am Samstag die Besucher des Frühschoppens von 10.30 bis 14.30 Uhr im Festsaal „Goldner Löwe“ am Markt in Hainichen. Es spielt die tschechische Blaskapelle Luzanka. Deren Auftritt finanziert die Firma Ostmilch, die im Gewerbegebiet im Ortsteil Schlegel ansässig ist....